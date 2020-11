Fries anti-racismebureau Tûmba lanceert mensenrechtenvlag

Tûmba-directeur Mirka Antolovic kwam op het idee van de vlag naar aanleiding van de discussie in de Friese staten over de regenboogvlag. Die hangt er nu wel, maar dat had heel wat voeten in de aarde omdat een meerderheid in de staten van mening was dat de provincie er voor álle mensen is. Mirka Antolovic: "Ik dacht: als de provincie er echt voor álle mensen is, kan dat getoond worden door op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens, de mensenrechtenvlag te hijsen. En toen kwam ik er achter dat er helemaal niet zo'n vlag is!".

Ontwerp

Bij Tûmba is toen een idee gemaakt voor zo'n vlag en de Leeuwarder ontwerper Menno de Boer heeft toen een definitief ontwerp gemaakt. De vlag is een symbool voor de gelijkwaardigheid van alle mensen op onze aarde. Het is een positief teken in een tijd van polarisatie, zo zegt Mirka Antolovic.

De mensenrechtenvlag is een kleurig vlag: bovenin het het blauw van de lucht, de onderkant groen van de aarde en daartussen een gele wokkel die het DNA van de mensen verbeeldt. Het idee daarachter is dat alle mensen DNA hebben en door dat DNA er allemaal verschillend uitzien.