Schuldbelijdenis in Drachtster kerk voor houding in de oorlog: "We zijn nalatig geweest"

Bij de dienst waren ook commissaris van de Koning Arno Brok en gedeputeerde Sietske Poepjes. Volgens Brok is het belangrijk dat iedereen stilstaat bij het verleden. "Daar moeten we van leren, want ook vandaag zien we dat antisemitisme toeneemt, ook in ons land. Dan zien we gewoon weer een herhaling van de geschiedenis."

Nooit vergeten

Brok vindt het een goede zaak dat de kerken schuld erkennen, al weet hij ook dat juist vanuit de gereformeerde kerk veel verzet was tegen de bezetter. "Er zijn veel mensen geweest die goede dingen gedaan hebben, maar we moeten eerlijk kijken naar wat er verkeerd is gegaan."

De oorlog is al meer dan 75 jaar geleden. "Toch komt dit niet te laat. Beter laat dan nooit." Hij wijst daarop op het grote drama van de zes miljoen Joden die vermoord zijn. Van de 800 Friese Joden hebben meer dan 600 de oorlog niet overleefd. "Dat mogen we nooit vergeten."