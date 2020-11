Coronanieuws van 15 november: 70 nieuwe besmettingen | Na twee weken weer Catshuis-overleg

Het overleg in het Catshuis waar een groot deel van de ministers bij elkaar was voor overleg over de coronacrisis, is afgelopen. Dat meldt de NOS. Er is niet bekend gemaakt wat het overleg heeft opgeleverd.

Dinsdagavond geven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie over de mogelijke nieuwe besluiten. Een dag later komt het maatregelpakket dat voor twee weken aangekondigd was, te vervallen. Dat betekent onder meer dat musea, bioscopen, bibliotheken en theaters weer open mogen.