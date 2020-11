HEA! Fries in Groningen

Hij woont in de provincie Groningen, in het Westerkwartier, maar hij voelt zich o zo Fries. Herman van Vliet woont in Doezum in een groot houten huis met de naam Bokkesprong. Het gaat bij Herman op het erf namelijk allemaal wat anders. Hij houdt verschillende oude Nederlandse rassen: Drents heideschaap, Friese stabijhouden en Groninger kippen. Een dier is heel bijzonder: de roodbonte koe Herma. Die kreeg hij cadeau als redder van de oudfriese ras.