VIDEO: Kerkdienst bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zendt zondag weer een live kerkdienst uit. Er is opnieuw veel vraag naar online diensten, omdat er met de nieuwe coronamaatregels minder mensen fysiek in de kerk kunnen zitten. Omrop Fryslân heeft in de lente ook diensten uitgezonden, toen bijna alle diensten vervielen in verband met het coronavirus. De dienst begint om 10.00 uur en komt vanuit de Martinikerk in Franeker, met als voorganger dominee Teunard van der Linden. Organist is Jochem Schuurman en Jaap de Kok is de zanger.