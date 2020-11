PODCAST Boekekast #2: 'Trije Friezen en in Turk', een verhaal van Ferdinand de Jong

Ferdinand de Jong

Ferdinand de Jong (1969) schreef zes romans en hij is columnist bij Omrop Fryslân. "Ik wilde voor dit verhaal juist niet over de pandemie schrijven omdat iedereen het daar al over heeft. Dat ligt te veel voor de hand." Hij zoekt altijd wel verbinding met de actualiteit, en schrijft over thema's die in de maatschappij spelen. "In dit verhaal is dat racisme en de discussie over Zwarte Piet die tot polarisatie leidt."

Door corona is hij niet met een nieuwe roman bezig, maar hij heeft wel een ander project gedaan. "Ik heb met Gurbe van der Woude een boek geschreven over SC Heerenveen dat dit jaar het honderdjarige jubileum viert. Een boek met verhalen over spelers en wedstrijden."