Buitenpost op de kaart: dorpsbelang zet in op centrumplan en treinnaam

Plaatselijk Belang begint volgende week met het maken van een plan voor het winkelcentrum. Er is een speciale projectgroep opgezet samen met een aantal ambtenaren van de gemeente, een ondernemer, een vertegenwoordiger van BuisinessClub en een onafhankelijk deskundige.

Het dorpsbelang geeft aan dat tips en ideeën uit het dorp over het centrum welkom zijn. "We hopen op eensgezindheid en een fijne samenwerking. Dit is een kans die we niet moeten laten lopen. We willen immers allemaal een levend dorp met een goed winkelcentrum."

Trein: De Kruidhof? IJstijdenmuseum?

Het dorp mag ook wel wat meer naamsbekendheid krijgen, vindt het dorpsbelang. Volgend jaar komen er 18 nieuwe treinen van Arriva op de spoorlijnen in het Noorden. Arriva heeft aangegeven dat zij op zoek is naar namen voor de nieuwe treinen. Die namen mogen bestemmingen zijn: bijvoorbeeld een stad, dorp, plein, museum, festival of natuurgebied. Vóór 21 november kan iedereen een idee insturen en tussen 1 en 6 december mogen mensen stemmen op de voorgestelde treinnamen.

Plaatselijk Belang Buitenpost roept daarom op om namen te bedenken en in te sturen die met Buitenpost te maken hebben. "In het kader van Buitenpost-promotie zou bijvoorbeeld De Kruidhof of het IJstijdenmuseum kunnen. Individuen maar ook organisaties of verenigingen mogen ideeën aanleveren."