Sido Martens over De Weemoeder: de eerste jaren kunnen je maken of breken

Simone Scheffer van Omrop Fryslân ging met Sido Martens terug naar de Sumatrastraat in Leeuwarden. Onder de rook van het Cambuurstadion ligt de straat waar Sido opgroeide. Voor het eerst in tijden stond hij weer voor nummer 27. Het huis waar de herinneringen aan een niet-ideale jeugd liggen. We luisteren naar muziek van het nieuwste album van Martens. Dit album staat ook in het teken van zijn verhaal De Weemoeder.

Muziek en tekst

Martens maakt zijn leven lang al muziek en schrijft ook al heel lang. De liedjes zijn soms zwaarmoedig te noemen. Dat werd ook altijd tegen de zanger en schrijver gezegd. Uiteindelijk begon hij na te denken over hoe zoiets komt.

Hij kwam tot de conclusie dat er een hoop dingen mislukt zijn die veel invloed hadden op de jonge en later volwassen Martens. In een openhartig boek beschrijft hij de momenten in zijn jeugd die indruk maakten en hun gevolgen hadden. Het boek is te verkrijgen op de website van Martens.