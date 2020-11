Tweede versie 'Taalgids foar ut Franekers': uitgebreid met nieuwe inzichten

In het voorwoord is meer aandacht voor de plek van het Stadsfries tussen het Fries en het Nederlands in. Aan het begin van ieder hoofdstuk zijn taalregels te vinden over spelling, zinsbouw en uitspraak.

De taalgids is mede mogelijk gemaakt door gemeente Waadhoeke en Ut Genoatskat foar ut Behoud fan ut Franekers. De nieuwe druk is overhandigd aan wethouder Jan Dijkstra. Dat gebeurde in een klein gezelschap vanwege de geldende coronamaatregelen.