Boa's hebben handen vol aan handhaving coronamaatregelen in centrum Leeuwarden

De boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) hebben het dit jaar extra druk vanwege de coronacrisis. In de openbare ruimte moeten ze toezicht houden op het naleven van de coronamaatregelen. Zo controleren ze bijvoorbeeld of groepen niet te groot zijn. Een uitdaging in deze drukke dagen, bijvoorbeeld in de binnenstad van Leeuwarden. "We krijgen soms van alles over ons heen", zegt boa Tjibbe-Geert Hoekstra.