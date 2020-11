Moeder doet aangifte tegen minister Slob om antihomo-uitspraken: "Het raakte me persoonlijk"

De uitspraken in het parlement vallen onder immuniteit, dus het is maar de vraag of de aangifte zal leiden tot een rechtszaak. Van Hoorn: "Daar twijfel ik zelf ook aan. Maar als meer mensen aangifte doen, wordt er een sterk signaal afgegeven, zodat ze in Den Haag zullen nadenken over wat er in de grondwet staat en of dat kan worden veranderd. Je kunt niet onderwijs geven met een discriminerende inslag."

Het Openbaar Ministerie gaat nu kijken of er grond is voor vervolging. "Ik word daarover op de hoogte gehouden. We zullen het afwachten", legt Van Hoorn uit. Haar kinderen zijn in ieder geval erg trots dan hun moeder voor hen en andere kinderen in Nederland opkomt. "Ze vinden het hartstikke stoer dat ik dit doe!"