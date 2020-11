"Reid de Jong: een markante man met een idee over hoe de wereld moet zijn"

Hij werd als Reid Jelle de Jong geboren op 27 oktober 1934 in Wanneperveen. Hij werkte als jongeman als architect in Rotterdam en keerde zich tegen de bovenlaag van de maatschappij. Zijn afkeer van de consumptiedrift maakte dat hij aan het einde van de jaren 60 vanuit Rotterdam naar Fryslân verhuisde.

Hij richtte zich daarna op het zeilschip: een symbool van een meer eenvoudige levenswijze. In 1974 organiseerde hij de eerste Strontrace, de tocht van Workum naar Warmond. De Strontrace was de grote liefhebberij van De Jong. Hij betaalde grote bedragen uit eigen protemonnee om het evenement mogelijk te maken.

"We moeten op onze wereld passen"

Ook Arjen Mintjes benoemt het idealisme van De Jong. "Ik denk dat Reid heel bijzonder was omdat hij al in de jaren 70 doorhad wat wij nu pas met z'n allen doorhebben: het kan zo niet met de wereld. Hij was van mening: we moeten op onze wereld passen. Het was hem een doorn in het oog dat wij als mensen de wereld om ons heen kapot maken."

Zeilen als duurzame levenswijze

Daarom verhuisde hij ook naar de vuurtoren bij Workum. "Daar heeft hij bedacht: die zeilende vrachtvaart moeten we terugkrijgen. Het is zonde dat zo'n prachtige uitvinding als het zeilschip niet meer zo goed gebruikt wordt. Daar heeft hij zich voor ingezet: die manier van duurzaam, ecologisch leven. Hij leefde in zijn eigen wereld, van zijn eigen land en zijn geiten. Hij heeft altijd voor zichzelf gezorgd," vertelt Mintjes.

Ook het varen hoorde daarbij. "De visserij was hem dierbaar. Hij viste zelf, maar ook de vrachtvaart met zeilschepen was belangrijk. Dat wilde hij terugkrijgen en daarom heeft hij van alles bedacht. De Strontrace, Liereliet, Sail Amsterdam, Rondje Noordzee, hij was bij veel betrokken. Hij was zijn tijd ver vooruit."