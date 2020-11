Cambuur Sjoernaal: Wie is nu de favoriet, Cambuur of Almere City?

De nummer één van de eerste divisie, Almere City, gaat zondag op bezoek bij de nummer twee: SC Cambuur. Het is een belangrijk duel voor de Leeuwarders, want als ze verliezen dan staan ze acht punten achter de Almeerders. De grote vraag is wie eigenlijk de favoriet is in die Keuken Kampioen Divisietopper. Is dat de koploper of de nummer twee die de koppositie op korte termijn wil overnemen?

Op jacht naar het antwoord kijken we in Leeuwarden en Almere: