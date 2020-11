Aanbod fysiotherapiepraktijken verschilt sterk per gemeente in Fryslân

In verhouding tot het aantal inwoners zijn de minste fysiotherapiepraktijken in de gemeente Harlingen: 1,9. De gemeente staat daarmee op nummer 3 in de landelijke top tien van gemeenten met de minste fysiotherapiepraktijken.

Ook in Weststellingwerf lijkt er niet veel aanbod met 3,9 praktijken per 10.000 inwoners.

Meeste praktijken op Vlieland

De grootste uitschieter in Fryslân is Vlieland, met 17,3 praktijken. De gemeente staat op nummer 2 in de landelijke top tien van gemeenten met de meeste fysiotherapiepraktijken.

Op nummer vier in diezelfde top tien staat Ameland (13,5). Ook Schiermonnikoog heeft een relatief groot aanbod (10,6).

Aanbod Fryslân relatief laag

Fryslân telt relatief gezien een laag aantal fysiotherapiepraktijken. Voor iedere 10.000 inwoners zijn er 6,3 praktijken in de provincie. Dat aantal ligt lager dan het landelijke gemiddelde van 6,6 praktijken per 10.000 inwoners.