Heerenveen krijgt Circulair Ambachtscentrum: tweede leven voor afval

Er komt een speciaal Circulair Ambachtscentrum in Heerenveen. Daar wordt herbruikbaar afval opgeknapt dat bij het stort is ingeleverd, zodat het weer verkocht of gerecycled kan worden. Het moet werk opleveren voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een plaats zijn waar ambachtslieden van het Friesland College en Het Knooppunt terecht kunnen. De gemeente heeft hiervoor 50.000 euro subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontvangen.