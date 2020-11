Man uit Garyp veroordeeld voor misbruik van valse rijbewijzen en ID-kaart

De zaak kwam aan het licht toen een bedrijf in Drachten aanslagen ontving en boetes kreeg voor vergrijpen waar het bedrijf niet verantwoordelijk voor was. De man uit Garyp was een bekende van de directie en had stiekem kopieën gemaakt van een rijbewijs. Waarom de man precies valse papieren gebruikte, is niet bekend. Want hij kwam vrijdag niet bij de rechtszitting opdagen.