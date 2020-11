Intocht Sinterklaas vanwege het coronavirus digitaal | Kritiek op vuurwerkverbod

Sinterklaas komt zaterdagmiddag weer aan in Nederland. Waar hij en de Pieten precies met de stoomboot naar toe varen is geheim: vanwege het coronavirus mag er geen publiek bij zijn. Het advies is: volg de aankomst voor de televisie. Dat geldt niet alleen voor de landelijke intocht, maar ook voor lokale intochten. In Franeker is de intocht van Sinterklaas digitaal te volgen in een aflevering van Sinterklaasnieuws.