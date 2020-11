91 nieuwe besmettingen vastgesteld in Fryslân in de afgelopen 24 uur

Veertien horecamedewerkers van De Lawei in Drachten gaan aan het werk in ziekenhuis Nij Smellinghe. Nu de schouwburg in verband met de coronamaatregelen dicht is, zitten de medewerkers zonder werk. Op initiatief van Nij Smellinghe zullen zij daarom hun handen uit de mouwen steken in het ziekenhuis.

Het personeel wordt ingezet om niet-zorgtaken van het zorgpersoneel over te nemen. Zo helpen ze bij het ontvangen en begeleiden van bezoek en het langsbrengen van eten en drinken bij patiënten (geen coronapatiënten). "De schouwburg is dicht dus het is fijn dat wij nu hier kunnen ondersteunen", vertelt Marrick de Jong, een van de horecamedewerkers.

Steentje bijdragen

Nij Smellinghe hoopt zo niet alleen de druk voor haar eigen medewerkers te verlagen, maar ook iets voor de horecamedewerkers te kunnen betekenen. "We zijn blij dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen tijdens de piek in de tweede golf", zegt Alfred Matthijssen, hoofd bedrijfsvoering van De Lawei.