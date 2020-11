Sinterklaas komt wél aan in Franeker, maar de stad is leeg en koud

Voor Theo Smit van Stichting Sinterklaas Intocht Franeker is het heel onwerkelijk. "Het voelt vreemd. Normaal zijn we druk bezig met alle voorbereidingen, met het opbouwen in de stad en de laatste puntjes op de i. Nu is het leeg en koud. Dat voelt raar. Het is rustig in de stad, anders dan in andere jaren."

Intocht Franeker digitaal

Maar de stichting heeft de schouders er niet bij laten hangen. "We hebben een digitale intocht geïntroduceerd. Dat is al vrij snel in gang gezet. We hebben al een eerste filmpje online gezet, zaterdagmiddag volgt een tweede." Vanaf 13.30 uur is de tweede aflevering van het Sinterklaasnieuws te zien op de website en via de Facebook-pagina. "Sinterklaas komt wel aan in Franeker," verklapt Smit. "Maar er zijn wel wat problemen, het gaat niet vanzelf."

Creativiteit

Verder is er voor de hele Sinterklaasperiode ook een speurtocht door de stad opgezet en op de scholen zijn ook nog wat activiteiten. "We hebben er wat leuks van gemaakt vind ik. Hoop ik," zegt Smit. "Je moet wel even anders nadenken. Maar het haalt wel weer creativiteit naar boven bij de mensen. Hoe graag je ook anders wilt, je moet je er maar een beetje bij neerleggen. Het is niet anders."