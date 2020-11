Omrop TIP: Landschap en natuur, de Beklimmers van het vlakke land #2

Waar de stad vooral een massa beton is met wat groene stipjes, is het platteland één groot landschap met hier en daar bebouwing. Het landschap is wezenlijk onderdeel van het plattelandsleven, maar de bewoners hebben zich steeds vaker losgekoppeld. Het landschap krijgt functies toebedeeld: natuur, landbouw, recreatie. Als wij als bewoner die functie niet gebruiken, is het maar een hinderlijk stuk land tussen de ene en de andere stad.