Vuurwerkhandelaar: "Verbod is niet te handhaven"

"Wij zijn al jaren bezig om het zo veilig mogelijk te maken en werken ook samen met de ziekenhuizen. En dan komt dit ineens." Volgens De Graag gaan nu veel meer mensen in het buitenland vuurwerk kopen. Met alle gevolgen van dien. "Dat betekent dat de pakketbezorgers met het vuurwerk onderweg zijn."

Volgens De Graaf is het verbod ook niet te handhaven. "Alleen als de politie 10.000 man extra op straat heeft, maar dat zie ik niet gebeuren."

Laatste jaar

Voor De Graaf is het extra zuur dat het verbod nu komt. Dit zou zijn laatste jaar worden na ruim 29 jaar handel in zijn winkel in Noordwolde. "We hadden allemaal bijzondere acties bedacht, maar dat gaat nu niet meer door."