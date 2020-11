Kunst om te verwerken: kunst brengt lucht in de harten van mensen

Eén van de beelden die in het atelier aan de Nieuwstad staat is het beeld van een vrouw die open is van binnen. "Dit is een beeld die ik voor alle vrouwen gemaakt heb die een kindje hebben verloren in hun zwangerschap. Ze heeft een gerafelde achterkant, want ik heb het zelf ondervonden, de vrouw blijft gerafeld achter."

Sjoukje Maria Kramer is creatief rouwtherapeut, kunstenaar en moeder van vier stilgeboren kinderen. "Dat was voor mij een groot verdriet om te verwerken. Toen ik wel heel lang in mijn rouwproces zat, heb ik een opleiding gevolgd tot creatief rouwtherapeut. Als afstudeeropdracht heb ik deze grote dikke buik gemaakt. Als symbool voor mijn zwangerschap."

De opdracht hielp haar veel bij het verwerken van het verdriet. "Er kwamen veel tranen los. En ik dacht bij mezelf, ze kunnen allemaal wel in die buik vloeien. Want die buik is eerst helemaal open en op het einde maak ik hem dicht. Maar zo lang die buik heel open is, konden al mijn tranen er wel in vloeien. Dat hielp me echt."