Uitslaande brand in houten schuur naast hotel in Eastermar

In Eastermar vloog in de nacht van vrijdag op zaterdag een houten schuur in brand aan de Elte Martens Beimastrjitte. Het ging om een uitslaande brand naast een hotel aan de rand van het dorp. Daarom zijn de brandweerkorpsen van Drogeham en Burgum snel ter plaatse gekomen. Er waren geen mensen in het pand, maar één persoon heeft wel rook ingeademd. Daarom is er ook een ambulance gekomen. Verder raakten er geen mensen gewond en het lukte de brandweer om het vuur snel te blussen.