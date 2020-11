CDA in Staten wil knallen: "Anderhalve meter is bij carbidschieten geen probleem"

Volgens het CDA gebeuren er, anders dan met vuurwerk, weinig ongelukken met carbid. Dus zal de zorg ook niet extra worden belast, denkt de partij. Dat is namelijk de achtergrond van een verbod op het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling.

Over het carbidschieten heeft Veiligheidsregio Fryslân nog geen besluit genomen, maar Statenlid Rendert Algra van het CDA vindt dat we wel knallend het jaar uit kunnen. "Je moet de jeugd wat te doen geven. Het kan niet zo zijn dat er straks helemaal niets meer is."

Algra denkt ook dat het tegen oud en nieuw geen probleem zal zijn om de coronaregels in acht te houden. "Ik ga ervanuit dat er wat rek op komt. Bovendien, als mensen carbidschieten, zijn dat vaak maar kleine ploegjes. Wij doen het hier thuis ook. De oudste zoon organiseert het dan en dan zijn er eens een keer 15, 20 mensen tegelijk met ruimte genoeg om afstand te houden. Die anderhalve meter is bij het carbidschieten geen enkel probleem."

Niet democratisch

Volgens Algra zou een meerderheid in de Staten het wel eens zijn met het CDA. "Maar het zijn niet de Staten die die beslissing nemen. Het is zelfs wat onduidelijk wie die beslissing neemt. De landelijke overheid laat het over aan de veiligheidsregio's." Het CDA vindt dat niet democratisch, omdat de gemeenteraden geen inspraak hebben in de besluitvorming.