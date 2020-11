Elsevier: Antonius Ziekenhuis in Sneek is één van de beste ziekenhuizen van het land

Bestuurder Marcel Kuin is blij met het goede resultaat. "Het Antonius Ziekenhuis staat garant voor patiëntgerichte zorg van continue hoge kwaliteit. Dat is het belangrijkst voor onze patiënten en voor ons. Want uiteindelijk kiest de patiënt zelf welk ziekenhuis of zorg het beste bij hem of haar past. We zijn blij met deze mooie uitkomst van het onderzoek van Elsevier Weekblad."

Elsevier heeft 73 Nederlandse ziekenhuizen onderzocht en op 392 indicatoren gemeten. Het Antonius Ziekenhuis blijkt bij de groep te zitten die op de veiligste en effectiefste manier werken, en het meest patiëntgericht zijn.