Wethouder Felix van Beek: "Wij doen ons werk, maar het werkt niet prettig"

De kans is groot dat de provincie de gemeente Smallingerland onder financieel toezicht plaatst. Wethouder Felix van Beek heeft een niet-sluitende begroting ingediend, nadat de gemeenteraad deze week de financiële plannen van het college afwees. De raad van Smallingerland deed dat met een kleine meerderheid. Volgens wethouder Van Beek zal het financieel toezicht van de provincie niet direct grote gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. Wel zal er bij elke investering toestemming van de provincie moeten komen.

Wethouder Van Beek was vrijdagavond te gast in It Polytburo, het politieke programma van Omrop Fryslân: