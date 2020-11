VIDEO: Late comeback bezorgt vrouwen Heerenveen overwinning op Alkmaar

Comeback

Met nog één minuut te gaan kon Francisca Cardoso de 2-2 binnenschieten en in de blessuretijd haalde Zoï van de Ven met een vrije trap nog de tweede overwinning van het seizoen binnen: 3-2. Sanne Koopman kopte de vrije trap van Zoï in de eigen goal in de 94e minuut.

Bestuurslid Irene de Goede oer de coronamaatregels by de wedstriid: