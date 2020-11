Nooit meer 'oprotte': Strontrace-grondlegger Reid de Jong (86) uit Workum overleden

De Strontrace is een tocht die ieder jaar zeilend, met paarden getrokken of bomend van Workum naar Warmond (Zuid-Holland) en terug gaat. In één keer, zonder moderne technologie. Bij de start sprak De Jong altijd het woord 'oprotte'. Dit jaar kon het evenement vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Op het moment dat de start zou zijn, heeft De Jong nog een toespraak gehouden.

Reid de Jong woont sinds 1967 met vrouw en vier kinderen, en later met zijn partner Cornelie, in de vuurtoren van Workum. Als architect verdiende hij de kost met het restaureren van gebouwen zoals werf De Hoop in Workum. Zijn manier van leven was zelfvoorzienend en zonder moderne technische snufjes. Tot zijn dood woonde hij in de vuurtoren.