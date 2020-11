Sinterklaascentrale heeft ook last van corona: "Het valt wat raar op het dakje"

De centrale is ieder jaar druk bezig om pieten op pad te sturen. "Als het moet kunnen we honderd pieten tegelijk op pad sturen. Dat is ook wel eens zo geweest, maar dat is vooral bij de intocht in Dokkum", vertellen Pieter en Jilt van de centrale. Die intocht kan dit jaar echter niet doorgaan. "We hadden een honderd procent coronaproof plan gemaakt, maar het viel onder de evenementen en die mogen niet doorgaan."

Professioneel als Piet op pad

Bij de centrale hebben ze alles voor het Sinterklaasfeest, zoals de professionele Pietenkostuums. "We hebben de echte fluwelen pakken, met de juiste accessoires erbij. Als we ons aankleden begin je spontaan te geloven."

Terwijl het wel rustiger is, heeft de centrale nog wel aardig drukte. Toch is corona een financiële tegenvaller. "Vorig jaar hebben we een grote investering gedaan omdat we uitgebreid hebben, dan valt dit wel wat raar op het dakje."