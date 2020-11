Reorganisatie Rabobank dreigt drastische gevolgen te hebben voor Friese filialen

Volgens de vakbonden maken veel werknemers zich zorgen over de toekomst. Niet alleen over het behouden van hun baan, maar ook over de mogelijkheid dat ze worden overgeplaatst naar bijvoorbeeld een callcenter in de regio. Het contact met de klanten is daar alleen nog telefonisch, heel ander werk dan ze gewend zijn.

Wat de mensen die hun baan verliezen precies boven het hoofd hangt moet nog blijken. Volgens een oud-medewerkers heeft de Rabobank eerder met de UWV afgesproken dat werknemers die ontslagen worden een extra jaar WW krijgen, bovenop de WW waar ze wettelijk recht op hebben.

Hoeveel kantoren blijven open?

De kans bestaat dat er na de reorganisatie nog maar zo'n drie of vier kantoren in Fryslân overblijven, in grote plaatsen als Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Drachten. Hoe dat uiteindelijk zal uitpakken zal pas blijken als de plannen definitief zijn.