Toerismeondernemers kunnen moeilijk bij provinciale steun: "Het is een hele klus"

Duursma is blij met de steun van de provincie, maar denkt dat er toch iets veranderd moet worden aan de aanvraag. "Er zit ook verschil tussen de ondernemers zelf. Als je een kleine ondernemer bent, heb je er de tijd niet voor om er een hele middag voor te zitten. Maar tijd is niet het enige. Veel ondernemers zijn al somber over alle gevolgen van de crisis. Je moet dan nu ook zin hebben om er iets voor te doen. Ik kan me aardig redden, maar zelfs ik vindt het lastig."