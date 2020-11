Meer geld voor bestrijding eikenprocessierups in Ooststellingwerf

Dat geld was niet gereserveerd in de begroting. De raad van Ooststellingwerf denkt dat het probleem volgend jaar weer opspeelt en heeft het budget voor 2021 daarom verhoogd met 35.000 euro. Zo heeft wethouder Esther Verhagen in totaal 60.000 euro beschikbaar voor de bestrijding. Het geld dat niet nodig is, gaat terug naar de algemene middelen.

De VVD was de enige partij die tegen het voorstel stemde. De fractie wilde niet te ver vooruitkijken, want na de piek in 2020 komt er volgens Sierd van Weperen ook vast weer een afname.