Boek Zweedse Pippi Langkous na 75 jaar ook in het Fries

Sinds deze week is de Friese versie van het boek Pippi Langkous bij de Afûk te bestellen. Het eerste exemplaar van de Friese versie is overhandigd aan Paula Majoor, de Nederlandse stem van Pippi in de films.

De 79-jarige Majoor sprak de avonturen van het meisje al in de jaren '70 in. Ze vindt het mooi dat Pippi Langkous nu ook in het Fries te lezen is. "Het is ontzettend leuk vertaald. Ik kan het een beetje lezen. Het is echt goed in de sfeer van Pippi gebleven", zegt Majoor.