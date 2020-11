Zorgen bij pluimveehouders: 'Deze variant van vogelgriep is niet zomaar weg'

Op het bedrijf bij LTO Nederland-bestuurder Piet Faber is alles afgesloten. Buitenstaanders mogen er niet in. Wil je de stal in, dan volgt een uitgebreide ontsmettingsprocedure. Elke keer weer schone laarzen en overal aan en de handen extra goed wassen. "Het moet wel", zegt Faber. "Dat virus zit zo in de stal. We hebben dat vaker meegemaakt. Dat een klein poepje tussen alles door in de stal komt en dan heb je een uitbraak."

Faber maakt zich daar grote zorgen over. Een uitbraak heeft grote consequenties. Niet alleen voor de kippen zelf, maar ook voor de financiën. "En dan lijkt dit virus heel besmettelijk. Overal langs de kust worden kadavers gevonden." Dierenarts en pluimvee-expert Sible Westendorp ziet dat ook: "Het gaat snel langs de waterkant. Het is alleen niet te voorzien hoe ernstig het wordt."

Goede hoop

Het zijn tot nu toe vooral ganzen die het slachtoffer zijn. Dat is gevaarlijk, zo denkt Faber: "Die blijven niet langs de kust. Die vliegen ook over de zandgronden heen. Bovendien blijven ze hier ook in de zomer." De vraag is dan ook of het virus dan wel kan uitdoven. Sible Westendorp denkt van wel: "We hebben dit al eens eerder meegemaakt. De verwachting was toen ook dat het virus overgegeven zou worden door de broedende vogels, aan de jongen dus. Dat gebeurde niet. Ik heb dus goede hoop dat we dat nu weer zien."

"De kippen stuiven goed door het stof"

"Elke dag is weer spannend", zegt Faber. Dan stap je de stal in en dan kijk je goed of er ook een dode kip ligt. Als dat zo is slaat de schrik je meteen om het hart." Met zijn kippen gaat het goed. "De kippen stuiven goed door het stof goed, ze staan mooi te eten en een paar anderen waren fleurig aan het drinken. Ze leggen ook goed eieren. Maar, je blijft waakzaam en alert."