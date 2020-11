Coalitie NE-Fryslân vergaderde besloten vanwege mogelijk juridische stappen bij gunning gemeentehuis

Fractievoorzitter Rebecca Slijver van coalitiepartij S!N reageert eveneens op het vertrek van de oppositie donderdagavond: "Ik denk dat het hun goed recht is, er is aan ons voorgelegd om dit stuk wel of niet in beslotenheid te doen. Wij als S!N hebben besloten om dit wel in beslotenheid te doen. Juist ook, we hebben de insprekers gehoord, omdat twee van de drie gegadigden aangeven dat zij het niet eens zijn met de procedure. Mogelijk maken zij de gang naar de rechter."

Slijver over de besloten vergadering: "Wij moeten als partij en als raad volgende week besluiten of we akkoord gaan met de verkoop zoals die nu aan ons is voorgesteld. Om daar een goed besluit over te vormen, denken wij dat het nodig is daar de juiste informatie over te krijgen. In een besloten deel kun je natuurlijk net even wat meer informatie vragen en krijgen dan in dit geval in de openbaarheid, juist omdat die gang naar de rechter ook dreigt."