Twee jaar cel voor Sneker in proces No Surrender-kopstukken

Volgens justitie heeft de Sneker bewust gebruik gemaakt van het imago van No Surrender en Kuipers om de mensen bang te maken. Er was drie-en-een-half jaar cel geëist, maar de rechter heeft rekening gehouden met de gezondheid van de man uit Sneek. Die stond terecht in een groter proces tegen kopstukken van No Surrender. Oud-captain Henk Kuipers kreeg tien jaar cel, drie andere leden van de motorclub kregen straffen tot vier jaar.