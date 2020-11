Gratis perenbomen in Heeg voor bomenplantproject

Eigenlijk zouden vanaf zaterdag de mensen in Heech langs kunnen komen om een boompje op te halen. Vanwege de coronamaatregels is dat niet mogelijk, dus zijn particulieren voorlopig nog niet aan de beurt. "Bij particulieren wachten we eigenlijk een beetje af tot de coronamaatregelen versoepeld worden. Dat je hier met grotere groepen tegelijk kunt zijn. Dat weten we dus gewoon nog niet. Het zou kunnen zijn dat over twee weken de coronamaatregelen weer wat makkelijker zijn. Dan kunnen we een datum afspreken. Mensen krijgen daar dan ook weer bericht van", zegt Van de Water.

Dat betekent echter niet dat de mannen de komende tijd stilzitten. Bedrijven of organisaties die een grote bestelling hebben gedaan, krijgen die vanaf dinsdag bezorgd. "De grotere aantallen, er zijn bijvoorbeeld groepen die een hele boomgaard aan willen leggen, dat wordt bezorgd door Landschapsbeheer Friesland", zegt Van de Water.

Helaas kon niet iedereen die een boompje wilde er een krijgen. Er kwamen in totaal 10.000 boom-aanvragen binnen. De helft moest dus teleurgesteld worden.