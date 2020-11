Henk de Jong ziet koploper Almere City als favoriet tegen SC Cambuur

Een speler is in elk geval zeker van een basisplaats: middenvelder Mees Hoedemakers. Hij is bijna elke week uitblinker en maakte tegen Jong Ajax een prachtige goal, maar hij viel ook geblesseerd uit in die wedstrijd. Hoedemakers is echter fit voor de wedstrijd tegen Almere City. "Ja, ik ben fit. Ik kan spelen", zo zei hij na de training van vrijdag. "Ik heb vandaag alles mee gedaan en geen last gehad, dus het ziet er goed uit".

Hoedemakers kijkt uit naar de topper tegen Almere City. "Ja lekker toch? Heerlijk. Voetballen tegen een goede tegenstander, daar kijk ik naar uit. Er kunnen belangrijke punten worden gehaald." Ook Hoedemakers ziet dat er in de selectie van Cambuur veel concurrentie ziet. "En dat is heel goed. Daar worden we niet minder van. Het zorgt er voor dat iedereen volle bak geeft en scherp is".