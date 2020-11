Twee vrouwen veroordeeld voor het stelen van kerstcadeaubonnen bij Noorderbreedte

De 54-jarige inwoonster van Leeuwarden, die werkte bij een schoonmaakbedrijf dat was ingehuurd door Noorderbreedte, had 81 zogenaamde 'Tintelingen'-cadeaukaarten achterover gedrukt. De vrouw had de kaarten uit het kantoor van een teamleidster van verzorgingstehuis Abbingahiem in Leeuwarden gestolen. Ze heeft de bonnen vooral besteed bij ICI PARIS XL, aan parfum en cosmetica.

De vrouw uit Leeuwarden kreeg een werkstraf van 80 uur. Ze moet de waarde van de gestolen bonnen 1.620 euro, terugbetalen. De inwoonster van Oentsjerk, destijds werkzaam bij een verzorgingstehuis in Burgum, had negen bonnen gestolen. De vrouw was verslaafd aan gokken en was daardoor financieel in de problemen geraakt.

Een jaar eerder had ze 8.000 euro gestolen van haar eerdere schoonmoeder. Ze hielp haar schoonmoeder met online bankieren en had de inloggegevens afgekeken. De vrouw uit Oentsjerk werd veroordeeld tot een werkstraf van 140 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. De vrouw moet zich laten behandelen en mag niet meer meedoen aan kansspelen.