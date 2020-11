Buma sluit twee huizen en loods na vondst harddrugs

Aan de Konvooistraat vond de politie op 24 augustus harddrugs: 5,92 gram cocaïne en 1,44 gram MDMA. Dat gebouw moet drie maanden dichtblijven. Een dag later vond de politie aan de Leendert Sinnemastraat 6,46 gram cocaïne en 0,60 gram heroïne. Op beide locaties vond de politie ook een weegschaal. He thuis aan de Leendert Sinnemastraat is zes maanden gesloten.

In het loodsencomplex aan de Greunsweg vond de politie op 4 september onder andere 6,81 gram amfetamine en daarnaast een doorgeladen vuurwapen en munitie. Eerder dit jaar zijn op hetzelfde terrein al een paar loodsen gesloten, toen vanwege de vondst van de hennepkwekerij. De drugs die nu zijn gevonden waren niet op dezelfde locatie. Het complex en het erf zijn zes maanden gesloten.