Achtkarspelen bezuinigt op plaatselijke belangen; 'leefbaarheid komt in het gedrang'

De FNP-fractie probeerde om de subsidies in stand te houden, maar ze kregen niet voldoende steun in de raad. Alleen de PvdA ging met de FNP mee.

Allerlei activiteiten in het gedrang

SKW en de plaatselijke belangen gebruiken het geld van de gemeente voor allerlei activiteiten in de dorpen. Dan gaat het over de sinterklaasintochten, kinderdisco's en wandelvierdaagses. Achtkarspelen wil dat de dorpen zulke evenementen nu zelf oppakken.

De FNP vindt het schrappen van de subsidies 'verschrikkelijk' voor alle vrijwilligers die veel tijd en energie steken in de activiteiten. De leefbaarheid in de dorpen komt nu in het gedrang, zegt de partij.

Toeristenbelasting

De raad van Achtkarspelen besloot donderdag ook om toeristenbelasting in te voeren. Die gaat in 2022 in. De FNP, PvdA en PVV waren het er niet mee eens, omdat de sector nog in ontwikkeling is in de gemeente. Bovendien levert de belasting nauwelijks iets op, vinden de drie partijen.