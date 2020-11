Groep Tzummarumers vernielde minikraan, één man draait voor de schade op

Een groepje vandalen speelde op 4 april een soort kat- en muisspel met de politie in Tzummarum. De groep sleepte hekken en buizen de straat op. Dat was van een grondwerkbedrijf uit Klazienaveen dat daar bezig was met werk aan de weg.

Groep van tien

Elke keer dat de politie de boel weer opruimde, haalden de vandalen de spullen weer de weg op. De 29-jarige man en een dorpsgenoot waren de enigen die zijn opgepakt. Ze zeiden dat het een groep van ongeveer tien man was, maar ze wilden geen namen noemen. Naast bouwmateriaal raakte ook een minikraan beschadigd.

De totale schade was 6.511 euro. De rechter bepaalde dat de 29-jarige man het volledige bedrag moet betalen. De andere verdachte heeft afstand genomen van het vernielen van de kraan, hij moet daarom alleen de schade aan de bouwmaterialen betalen: 822 euro. Hij kreeg een werkstraf van 40 uren, de 29-jarige man moet 60 uren werken.