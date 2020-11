De markt over Sinterklaas: valt er wel iets te vieren?

Toch: "Er is altijd wel een reden om iets te vieren, dus die kans moeten we wel aangrijpen, zeker in deze tijd!"

Andere reacties waren er natuurlijk ook: "Met deze toestand is der niks te vieren", en: "De charme is eraf. We gingen ieder jaar naar de kleinkinderen tijdens Sinterklaas. Dat valt nu weg en dat is ontzettend jammer."

"We laten niet alles de kop indrukken"

Een jonge moeder vertelt dat ze zeker aan Sinterklaas doen, maar anders dan normaal. "We hebben een grote familie en het kan nu niet met iedereen tegelijk." Maar ook daar werd verschillend over gedacht. Een échte Leeuwarder oma vertelt dat ze tot de risicogroep behoort, maar dat ze toch alle kinderen en kleinkinderen uitnodigt: "Dat gaat gewoon door. De kleinkinderen komen en Sinterklaas en Zwarte Piet ook, want we laten niet alles de kop indrukken!"

"Ach", relativeerde een ander, "als mijn zoon maar veel cadeaus krijgt, dan vindt hij het al snel goed!"