GGD Fryslân: Draaiboeken voor vaccinaties kunnen uit de kast

Fryslân zit in de middenmoot, zegt Marcel de Jong van de GGD Fryslân. "Op sommige plekken in Nederland gaat de daling nog harder, op andere plekken minder hard."

Het aantal testen dat de afgelopen week is gedaan bij de GGD-locaties is ook teruggelopen, maar minder hard dan het aantal besmettingen. Van een kleine 7.000 een week geleden naar 6.570 de afgelopen week. "Het vindpercentage loopt ook terug", zegt De Jong. Dat is een goed signaal. De GGD hoort van commerciële testbureaus dat ook daar het aantal positieve tests daalt. Er is nog wel een zorg: in zorginstellingen is nog geen daling zichtbaar van het aantal nieuwe besmettingen.

Mogelijk testlocaties als vaccinatieplek

De draaiboeken voor grootschalige vaccinatie zijn inmiddels uit de kast, zegt de GGD. Eerder deze week kwam een Amerikaans farmaciebedrijf met positief nieuws over een vaccin, dat in negen op de tien gevallen werkt. Voordat dat vaccin op de markt komt, ligt er een grote logistieke puzzel. Het duurt minstens een jaar voordat heel Nederland is gevaccineerd, zegt het RIVM. "De vraag is hoe we het aanpakken", vertelt De Jong. "Het ministerie bepaalt dat, de GGD volgt. We weten ook nog niet op welke locaties we gaan vaccineren. Misschien kunnen we daarvoor de locaties gebruiken die we nu inzetten voor het testen."