Jan Popkema krijgt Dr. Obe Postmaprijs thuis uitgereikt

De dr. Obe Postmaprijs 2020 is bedoeld voor vertalingen van en naar het Fries in het tijdvak 2016 - 2019. De provinciële literaire prijs wordt uitgereikt uit naam van de provincie Fryslân en de organisatie van de prijs is in handen van Tresoar. De prijs is vernoemd naar dichter Obe Postma (1868-1963), die zelf Friese vertalingen maakte uit onder andere het Duits en Amerikaans.