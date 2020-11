FNP stelt vragen aan college over voorgenomen sluiting VVV Ljouwert

De FNP in de gemeente Leeuwarden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de sluiting van het VVV-kantoor in Leeuwarden. De partij wil onder meer weten hoe het kan dat de raad pas deze week op de hoogte is gesteld, terwijl er het afgelopen jaar al gesprekken zijn geweest over de toekomst van de VVV en er nu zelfs al een einddatum bekend is. Het VVV-kantoor sluit op 31 maart 2021 de deuren.