Film 'Water Wieg me' vrijdagavond bij Omrop Fryslân

Sanne Rovers is de regisseuse van 'Water Wieg Me' (2019). Ze noemt deze film 'Een ode aan de droefenis'. Het is een muzikale 'boatmovie' over het water van Groningen. Sanne Rovers volgt zanger/componist Ferry Heijne van De Kift, terwijl hij onderweg mensen ontmoet. De levensverhalen die Ferry hoort, inspireren hem tot nieuwe muziek. In die verhalen en muziek gaat het over eenzaamheid, weemoed en doorzetten.