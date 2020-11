Geen belofte, maar ook geen streep door subsidie voor De Wâldsang

Wethouder Max de Haan (Gemeentebelangen) wilde de plannen niet intrekken. "We moeten 1,3 miljoen bezuinigen op het sociaal domein, die opdracht hebben we gekregen van de raad. Dus we moeten hieraan vasthouden, al is het met pijn in ons hart."

"Dan dit maar"

Een motie om de continuïteit van het muziekonderwijs veilig te stellen haalde het wel. Sjon Stellinga van de PvdA had liever een echte belofte aan De Wâldsang gezien, maar stemde toch voor de motie. "Dat doen we met een bloedend hart. We zien veel liever dat het zwaard van Damocles boven de 50 jaar cultuurgeschiedenis van de Friese Wouden werd weggehaald. Dan dit maar. Het is beter dan niets."

De FNP was de enige fractie die tegen de motie stemde. "Het is alles of niets", zei Tjibbe Brinkman. "Dit is niets, dus wij stemmen tegen."