Gevolgen coronacrisis ongelijk verdeeld voor inwoners van Fryslân

"Hoe zorgen we ervoor dat deze groepen niet verder achterop raken? Dat is de belangrijkste opgave, zeker naarmate de crisis langer aanhoudt", zegt onderzoeker Arjen Brander over de risicogroepen die uit het onderzoek naar voren komen.

Elkaar helpen

De sociale samenhang in Fryslân is nog steeds sterk en de bereidheid om elkaar te helpen is gegroeid. Zo'n 17 procent van de mensen geeft aan buren te helpen met boodschappen of in de huishouding. Dat is wel vooral in buurten die al een sterke onderlinge binding hadden. Want de sociale cohesie kan ook onder ruk komen te staan als de crisis en de maatregelen langer duren.

Het vertrouwen in de overheden is de afgelopen maanden gedaald, maar nog wel steeds hoger dan voor de coronacrisis. Mensen maken zich zorgen over de economische gevolgen en de onzekerheid van de crisis. Vooral over werk en inkomen zijn zorgen. Jongeren geven het laagste cijfer aan de overheid, ouderen zijn het positiefst.

Zorgen bij jongeren en bij mensen met lagere opleiding

De meeste zelfstandigen en flexwerkers maken zich zorgen. Het zijn vooral jongeren en mensen met een lagere opleiding die een flexcontract hebben, dat maakt hen kwetsbaar. Bij de mensen met een vast contract maakt slechts 9 procent zich zorgen.