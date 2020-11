CNV: Tientallen miljoenen nodig tegen werkloosheid Noord-Nederland

Volgens CNV krijgt Fryslân met name in de horeca- en toerismesector een harde klap. Veel Friezen verdienen in die sectoren hun inkomen.

In juni bleek uit een enquête van CNV onder 4000 leden dat zij de werkgelegenheid af zien nemen en dat tweederde niet denkt snel weer een baan te vinden nadat ze hun werk zouden kwijtraken. Volgens CNV liggen die cijfers op dit moment nog hoger.

Actieplan: van Lelylijn tot omscholing

Het kabinet zou daarom werk moeten maken van een actieplan. Er zouden wat de vakbond betreft in ieder geval vier punten in naar voren moeten komen. Als eerste de Lelylijn, de treinverbinding tussen Groningen, Drachten en de Randstad. Dat moet niet alleen in het Noorden werk opleveren, maar inwoners van Groningen en Fryslân moeten zo ook makkelijker een baan in het Westen kunnen aannemen.

Werk naar het Noorden

Als tweede moeten overheidsprojecten volgens CNV zoveel mogelijk naar het Noorden verplaatst worden, voor elke overheidsinvestering moet een zogenoemde 'regiotoets' komen om te kijken of een bepaald project ook in de regio uitgevoerd kan worden. Als derde moeten bedrijven fiscale voordelen krijgen om hen ertoe te bewegen in het Noorden en andere krimpgebieden te vestigen.

Als laatste moet er een Noordelijk stimuleringsfonds komen om werklozen een nieuw vak te leren, vindt de CNV. Mensen in de horeca zouden bijvoorbeeld meer steun moeten krijgen om aan het werk te kunnen in een andere sector waar op dit moment wel behoefte aan mensen is.